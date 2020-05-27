AK Parti Milletvekili Aydemir: "Darbeleri ve destekçilerini lanetliyoruz' - Son Dakika

AK Parti Milletvekili Aydemir: "Darbeleri ve destekçilerini lanetliyoruz'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, darbelerin siyasi tarihte kara bir leke olduğunu belirterek, 'Milli iradeye ipotek koymak isteyen darbeci hainleri, vesayet odaklarını ve onların destekçilerini lanetliyoruz" dedi.

AK Parti Milletvekili Aydemir:

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, darbelerin siyasi tarihte kara bir leke olduğunu belirterek, 'Milli iradeye ipotek koymak isteyen darbeci hainleri, vesayet odaklarını ve onların destekçilerini lanetliyoruz" dedi.


27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden 60 yılı aşkın zaman geçtiğini, demokrasi tarihine bir utanç sayfası olarak geçen darbenin iz ve acısının hala unutulmadığını belirten AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, "Merhum Başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan başta olarak demokrasi şehitlerini rahmetle anıyor, milli irade değer ve özgürlüğünün korunması yolundaki kararlılığımızı yineliyoruz" ifadesine yer verdi.


"Daim lanetle anılacaklar"


Halkın hür iradesini yok etmek; demokrasiyi kesintiye uğratarak millet üzerinde tahakküm kurmak; inanç, fikir ve teşebbüs hürriyetlerini kaldırarak millet iradesine ipotek koymak isteyen zihniyetin her daim zillete mahkum olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, "15 Temmuz'da olduğu gibi; 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül ve 28 Şubat benzeri, senaryosu ihanet temasıyla yazılmış tüm kalkışma ve darbeler milli irade karşısında mağlup olmuş, daim lanete muhatap kılınmıştır" değerlendirmesinde bulundu.


27 Mayıs darbesinin de tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi küresel bir ihanet projesinin sahnelenmesi olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, "Yüce Milletimiz, milli iradeye kefen biçmeye kalkışan hainler güruhu ve işbirlikçilerini her dem lanetleyecek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve ufkunda diriliş seferini devam ettirecektir" dedi.


Son dönemde darbeci hain zihniyetin yeniden hortlatılmaya çalışıldığı, bazı çevrelerin darbe çağrısına kalkıştığını hatırlatan Milletvekili Aydemir, hainler karşısında destansı bir biçimde ortaya konan 15 Temmuz'daki milli dirilişi hatırlatarak, "O gün birlikte bir millet şuuru koyduk orta yere. Aynı şey olsun aynısını yaşarız. Ama korkarım ki bu defa, bu neviden şeyi hayata yansıtmaya çalışanlar hayat bulamazlar bundan sonra. Bu derece merhametli bir millet de görmezler. Onun içinde akıllarından bile geçirmesinler, darbeyi aklından geçirenin aklına şaşarım. Böyle bir alil, böyle bir düşük, böyle bir insanlık dışı yaklaşımı hiç kimseye yakıştırmıyorum. Bu millet, kıvamını almış, dünya milletler camiasındaki ender yapılardan birisidir. ve biz bilinç düzeyinde, Türk Milleti ve onun yüksek dirayeti odağında, topyekun düşünen özel bir yapıyı ifade ediyoruz" dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde milli iradenin şahlanışı


Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde milli iradenin bir şahlanış ve diriliş dönemi yaşadığını, 15 Temmuz'da küresel tarihe de damga vuran bir varoluş ve milli irade namusuna sahip çıkılış destanı yazıldığını belirten Milletvekili Aydemir, 'Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un beliğ üslupla ortaya koyduğu vurguyu, 'Tükürün milleti alçakça vuran darbelere! Tükürün onlara alkış dağıtan kahpelere' haykırışını yineliyor, muazzez milli iradeye vefa, sadakat ve saygımızı; onu koruma yolundaki azim ve kararlılığımızı paylaşıyor; 27 Mayıs ve 15 Temmuz şehitlerini minnet ve saygıyla anıyoruz" mesajını verdi. - ERZURUM

İbrahim Aydemir, Milletvekili, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 11:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Aydemir: 'Darbeleri ve destekçilerini lanetliyoruz' - Son Dakika

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