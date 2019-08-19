Son Dakika Haberleri: AK Parti Milletvekili Aydemir'in acı günü
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AK Parti Milletvekili Aydemir'in acı günü

1 saat önce

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in babası Hüseyin Aydemir (78), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AK Parti Milletvekili Aydemir'in acı günü, System.String[]
AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in babası Hüseyin Aydemir (78), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde tedavi gören AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in babası Hüseyin Aydemir vefat etti. Aydemir'in cenazesinin yarın (Salı) öğle namazını müteakip Akhisar Hilaliye Camisi'nden kaldırılacağı öğrenildi. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:23 Kaynak: İHA
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