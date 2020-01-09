AK Parti milletvekili Aydemir, Teknokent'i ziyaret etti - Son Dakika

Balıkesir Teknokent'e yapım aşamalarında gerek ilgili bakanlılardan ödenek tahsisi gerekse ziyaretleri ile her daim destek veren Milletvekili Aydemir Balıkesir Teknokent'i ziyaret etti.



Kuruluşundan bugüne kadar Teknokent'e desteğini esirgemeyen Milletvekili Aydemir, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş ve Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Erhan Balcı ile birlikte gerçekleştirdiği Teknokent ziyaretinde ; "Milli teknoloji hamlesi, teknoloji ve yenilik kabiliyetinin artırılması hedefiyle kurulan Balıkesir Teknokent Yüksek teknolojili üretim ve Ar-Ge çalışmaları için firmalarımızın Teknokent'imizde yerlerini aldığını görmek bizim için mutluluk vericidir. AK Parti döneminde Türkiye, Bilişim altyapısı, iletişim, teknoloji ve ar-ge kapsamında ciddi bir yol kat etti. Günümüzde ülke çapında faaliyet gösteren 84 Teknoloji Geliştirme Bölgesi milli teknoloji hamlesiyle birlikte iktidarımızın çok önemsediği bölgeler, AR-GE yapan ve bunları ticarileştiren, ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet etmek isteyen girişimciler bölgelerindeki Teknokent'lerde kümelenmekteler" dedi.



Ayrıca araştırmanın gelişme için önemli olduğuna değinen Milletvekili Aydemir, "Araştırmayan geliştirmeyen hiçbir firma kalıcı olamaz bu nedenle Balıkesir'de faaliyet gösteren üreticileri, AR-GE faaliyetlerini yürütmek üzere Balıkesir Teknokent'e yer almalarını, Balıkesir'in dolayısıyla Ülkenin kalkınması açısından çok önemli buluyorum. Bu nedenle Balıkesirli Sanayici ve İş adamlarını Balıkesir Teknokent'te yer alan bu firmalarımızın arasında yer almaya davet ediyorum. Bu firmaların AR-GE faaliyetleriyle Balıkesir Teknokent'te yer almalarıyla birlikte Balıkesir Teknoloji Geliştirme Bölgesi hepimizin, şehrimizin yüz akı, gururu olacak inanıyorum. Milli teknoloji hamlesiyle teknoloji ve yenilik kabiliyetinin artırılması hedefiyle Balıkesirli sanayiciyi proje yapımında üst seviyelere taşıması planlanarak Araştırma, Geliştirme ve Bilim Parkı olarak Balıkesir Üniversitesi'nin ilkelerinden ayrılmadan, üniversitenin değerlerini kendi misyon ve değerleri ile daha ileriye taşımak için yapımına geçen yıl başlanan ve geçtiğimiz Ekim ayı itibarıyla çalışmalarına başlayan Teknokent'te girişimci firmalardan ve ön kuluçka birimindeki öğrenci girişimlerinden geliştirdikleri projeler hakkında bilgiler aldı" şeklinde konuştu. - BALIKESİR