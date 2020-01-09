AK Parti milletvekili Aydemir, Teknokent'i ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti milletvekili Aydemir, Teknokent'i ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti milletvekili Aydemir, Teknokent'i ziyaret etti

6 saat önce

Balıkesir Teknokent'e yapım aşamalarında gerek ilgili bakanlılardan ödenek tahsisi gerekse ziyaretleri ile her daim destek veren Milletvekili Aydemir Balıkesir Teknokent'i ziyaret etti.

AK Parti milletvekili Aydemir, Teknokent'i ziyaret etti, System.String[]

Balıkesir Teknokent'e yapım aşamalarında gerek ilgili bakanlılardan ödenek tahsisi gerekse ziyaretleri ile her daim destek veren Milletvekili Aydemir Balıkesir Teknokent'i ziyaret etti.


Kuruluşundan bugüne kadar Teknokent'e desteğini esirgemeyen Milletvekili Aydemir, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş ve Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Erhan Balcı ile birlikte gerçekleştirdiği Teknokent ziyaretinde ; "Milli teknoloji hamlesi, teknoloji ve yenilik kabiliyetinin artırılması hedefiyle kurulan Balıkesir Teknokent Yüksek teknolojili üretim ve Ar-Ge çalışmaları için firmalarımızın Teknokent'imizde yerlerini aldığını görmek bizim için mutluluk vericidir. AK Parti döneminde Türkiye, Bilişim altyapısı, iletişim, teknoloji ve ar-ge kapsamında ciddi bir yol kat etti. Günümüzde ülke çapında faaliyet gösteren 84 Teknoloji Geliştirme Bölgesi milli teknoloji hamlesiyle birlikte iktidarımızın çok önemsediği bölgeler, AR-GE yapan ve bunları ticarileştiren, ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet etmek isteyen girişimciler bölgelerindeki Teknokent'lerde kümelenmekteler" dedi.


Ayrıca araştırmanın gelişme için önemli olduğuna değinen Milletvekili Aydemir, "Araştırmayan geliştirmeyen hiçbir firma kalıcı olamaz bu nedenle Balıkesir'de faaliyet gösteren üreticileri, AR-GE faaliyetlerini yürütmek üzere Balıkesir Teknokent'e yer almalarını, Balıkesir'in dolayısıyla Ülkenin kalkınması açısından çok önemli buluyorum. Bu nedenle Balıkesirli Sanayici ve İş adamlarını Balıkesir Teknokent'te yer alan bu firmalarımızın arasında yer almaya davet ediyorum. Bu firmaların AR-GE faaliyetleriyle Balıkesir Teknokent'te yer almalarıyla birlikte Balıkesir Teknoloji Geliştirme Bölgesi hepimizin, şehrimizin yüz akı, gururu olacak inanıyorum. Milli teknoloji hamlesiyle teknoloji ve yenilik kabiliyetinin artırılması hedefiyle Balıkesirli sanayiciyi proje yapımında üst seviyelere taşıması planlanarak Araştırma, Geliştirme ve Bilim Parkı olarak Balıkesir Üniversitesi'nin ilkelerinden ayrılmadan, üniversitenin değerlerini kendi misyon ve değerleri ile daha ileriye taşımak için yapımına geçen yıl başlanan ve geçtiğimiz Ekim ayı itibarıyla çalışmalarına başlayan Teknokent'te girişimci firmalardan ve ön kuluçka birimindeki öğrenci girişimlerinden geliştirdikleri projeler hakkında bilgiler aldı" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

ODTÜ Teknokent, Milletvekili, Balıkesir, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meclis'e sunulacak torba yasada patronlar için asgari ücret desteği de yer alıyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım

Son Dakika Haberleri
17:38 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
17:38 Sivas Belediye Başkanı Bilgin, Bakan Albayrak'a Sivasspor forması hediye etti - Son Dakika
17:37 BM'den İdlib'e 106 tır insani yardım - Son Dakika
17:36 Çavuşoğlu, ABD ve İran'dan gelen sağduyulu mesajları destekliyoruz - Son Dakika
17:31 Bülent Turan'dan 'Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı - Son Dakika
16:29 KKTC'de cenazeler karıştı! Türk Bakan'ın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler - Son Dakika
16:22 Ruhani: ABD bir hata daha yaparsa, çok tehlikeli bir cevap alır - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 17:42:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti milletvekili Aydemir, Teknokent'i ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]