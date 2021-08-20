AK Parti Milletvekili Aydın iş insanlarıyla buluştu - Son Dakika

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, iş insanlarıyla bir araya geldi.

Aydın, Adıyaman Ticaret Sanayi Odası (ATSO) Genç Girişimciler Kurulu ile yaptığı toplantıdaki konuşmasında, esnafın sorunlarını çözüme kavuşturmak için ellerinden gelenleri yapacaklarını belirtti.

Esnafın Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi için önemine işaret eden Aydın, "Bugün Adıyaman'dayız, sanayici, işadamları ve esnaflarımızda bir aradayız. Onların sorunlarını dinledik. AK Parti olarak her zaman elimizden ne gelirse ivedilikle çözüme kavuşturmak için mücadele edeceğiz." dedi.

Aydın'a AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve diğer ilgililer de eşlik etti.