AK Parti Milletvekili Belgin Uygur kürsüde fenalaştı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda HDP Grup önerisi görüşmeleri sırasında kadına yönelik şiddetle ilgili konuşma yaptığı sırada Milletvekili Belgin Uygur rahatsızlanarak müsaade istedi. TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş , Uygur'a yardım edilmesini istedi. Uygur tansiyonunun düştüğünü ifade ederken, Erdoğmuş oturuma ara verdi. - ANKARA

TFF ve Kulüpler Birliği'nden aşı kararı: "Alt liglerden üst lige kadar herkes aşı olacak"