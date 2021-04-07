AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, TBMM Genel Kurulu'nda kürsüde konuşma yaptığı sırada fenalaştı.
TBMM Genel Kurulunda HDP Grup önerisi görüşmeleri sırasında kadına yönelik şiddetle ilgili konuşma yaptığı sırada Milletvekili Belgin Uygur rahatsızlanarak müsaade istedi. TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, Uygur'a yardım edilmesini istedi. Uygur tansiyonunun düştüğünü ifade ederken, Erdoğmuş oturuma ara verdi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › AK Parti Milletvekili Belgin Uygur kürsüde fenalaştı - Son Dakika