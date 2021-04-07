AK Parti Milletvekili Belgin Uygur kürsüde konuştuğu sırada fenalaştı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda HDP Grup önerisi görüşmeleri sırasında kadına yönelik şiddetle ilgili konuşma yaptığı sırada Milletvekili Belgin Uygur rahatsızlandı.

KONUŞMASINA DEVAM EDEMEDİ

Konuşma sırasında duraksayan Uygur, daha sonra "Müsaade isteyebilir miyim biraz" diye sordu. Konuşmasına devam edemeyince Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, Uygur'dan su içmesini ve yardım edilmesini istedi.

GENEL KURUL'A ARA VERİLDİ

Daha sonra Genel Kurul'a 10 dakika ara verildi. Milletvekilleri kürsüye gelerek, Belgin Uygur'a yardımcı oldu. Bu sırada Uygur'un, "Tansiyonum düştü galiba" dediği duyuldu.

GENEL KURUL'A DÖNEMEDİ

Verilen aranın ardından Belgin Uygur, Genel Kurul'a geri dönmezken, sağlık durumunun nasıl olduğu sorusunun yöneltildiği Uygur'un sekreteryası, "Bir rahatsızlığı yok, şu an dinleniyor" yanıtını verdi.