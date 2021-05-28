AK Parti Milletvekili Çakır: "Akşener birisini Netanyahu'ya benzetecekse, gizli ittifak yaptıkları PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin yöneticilerini,... - Son Dakika

AK Parti Milletvekili Çakır: "Akşener birisini Netanyahu'ya benzetecekse, gizli ittifak yaptıkları PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin yöneticilerini, Kandil'deki eli kanlı katilleri benzetsin"

ERZİNCAN - AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzetmesini kınadıklarını ifade ederek, "Meral Akşener, birisini Netanyahu'ya benzetecekse, gizli ittifak yaptıkları PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin yöneticilerini, Kandil'deki eli kanlı katilleri benzetsin" dedi.

Milletvekili Burhan Çakır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin 61 yıl önce demokrasi tarihinin en kara lekelerinden biri olan 27 Mayıs darbesini yaşadığını söyledi. Türkiye'nin her köşesine hizmet eden ve milli iradenin tecellisiyle ortaya çıkan Demokrat Parti kadrolarının işkenceye, idama maruz kaldığını anlatan Çakır, "Yassıada'da yapılan mahkeme değil aslında hukuk katliamıydı" değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya benzetmesine de tepki gösteren Çakır, Tük milletinin Akşener'in bu ifadelerini 2023'e kalmadan vicdanında yargıladığını ve kararını şimdiden verdiğini söyledi. Çakır, "Bildiğiniz üzere, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Filistin Davasının bayrak ismi haline gelen Cumhurbaşkanımızı, Netanyahu'ya benzetti. Zulme karşı bayrağımızı dalgalandıran Cumhurbaşkanımızı; çocuk katili, faşist Netanyahu'ya benzetmek tam anlamıyla kirli bir tezgahtır, çirkin bir provokasyondur. Netanyahu'yu eleştiremeyecek, ona bir çift laf edemeyecek Akşener'in bu söylemleri, siyasi bir dile ait değildir. Bilakis bu açıklamalar, emperyalizme ve siyonizme hizmet eden bir dilin tezahürüdür. Recep Tayyip Erdoğan; Filistinli annelerin bağrına bastığı, çocukların umut olarak baktığı, mücahitlerin bayraklarında dalgalandırdığı, şehitlerin mazlumları emanet ettiği bir isimdir. Kendisinin milli bir damardan geldiğini ifade eden Akşener'in; FETÖ'ye, PKK'ya, Türk ve Türkiye düşmanlarına, terör devleti İsrail'e bir sözü yok mu? Tabii ki yok, çünkü mesele Cumhurbaşkanımız ve onun şahsında yükselen, büyüyen ve hedeflerine koşan Türkiye'dir. Meral Akşener, birisini Netanyahu'ya benzetecekse, gizli ittifak yaptıkları PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin yöneticilerini, Kandil'deki eli kanlı katilleri benzetsin. Türk milleti, Akşener'in bu aşağılık ifadelerini, 2023'e kalmadan vicdanında yargılamış, şimdiden kararını vermiştir. Meral Akşener'in Cumhurbaşkanımıza yönelik bu adi benzetmesini şiddetle kınıyorum. Meral Akşener, Cumhurbaşkanımızın memleketi ve en yüksek oy aldığı Rize'ye gidip yeni bir provokasyona imza atmıştır. Haklı tepkileriyle Cumhurbaşkanımızın yanında olduğunu gösteren Rizeli kardeşlerimiz, Akşener'in yanındaki İYİ partililerin sözlü ve fiziki saldırısına maruz kalmıştır. "Kucaklaşacağız, uzlaşacağız, iyi geleceğiz" diyenlerin İyi'si böyle ise kötüsü kim bilir nasıldır? Takdir aziz milletimizin" diye konuştu.

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