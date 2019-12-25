AK Parti Milletvekili Çalık AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Milletvekili Çalık AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

AK Parti Milletvekili Çalık AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AK Parti Milletvekili Çalık AA'nın

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Çalık, haber kategorisinde, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır anneleri ve yakınlarının partinin il başkanlığı önünde başlattıkları oturma eyleminde Hasan Namlı tarafından çekilen "Çocuklarımızı geri istiyoruz" isimli fotoğrafı seçti.

Çalık, fotoğrafla ilgili, "Orada annelerimiz, ailelerimiz evlatlarını istiyor. Çocukları dağa kaçırılan anneler, HDP'nin önünde yaklaşık 150 gündür evlatlarını bekliyor. Bu anne ve babalarımıza hürmetlerimi sunuyorum. Bu fotoğrafın çok önemli ve anlamlı olduğunu düşünüyorum. Allah hiç kimseyi evladıyla imtihan etmesin, evlat acısını hiç kimseye göstermesin." ifadelerini kullandı.

Yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam" isimli fotoğrafını tercih eden Çalık, "Kız çocuğumuzun o yüzündeki gülümseme, tebessüm, mutluluk ve o canlıya bakışı, tüm söylediğimiz cümlelerin en önemli özeti. Sevgi engel tanımıyor. Bu çok önemli bir sevgi karesi." şeklinde konuştu.

Çalık, spor kategorisinde ise Ayhan İşcen'in "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" fotoğrafına oy verdi.

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Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:52 Kaynak: AA
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