AK Parti Milletvekili Çalık, deprem konutlarını inceledi - Son Dakika

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle yapılan deprem konutlarını inceledi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık Battalgazi ilçesi Bulutlu Mahallesinde depremzedeler için yapılan konutlardaki çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Kentte 25 kırsal mahallede depremzede konutlarının inşasının devam ettiğini aktaran Çalık, "25 mahallede yapımı hızla devam eden 540 konut yıl sonunda tamamlanacak. Geri kalan mahallelerimizde plan, proje ve yer tespit çalışmaları ile temel ve inşaat hazırlıkları sürüyor." ifadelerini kullandı.

Bulutlu Mahallesindeki 26 konutun büyük oranda tamamlandığını bildiren Çalık, "Vatandaşlarımızın deprem sonrası meydana gelen mağduriyetlerini bu güzel konutlarla gidereceğiz. Bugün geldiğimiz noktada konutlarımızın yüzde 90'a yakın bir oranda bittiğini görüyoruz. Yani en fazla 1-2 aylık bir süreçte bu konutlar hak sahiplerine teslim edilecek." görüşüne yer verdi.

Konutlar için yer seçimi yapılan kırsal mahallelerde ise ahırlı veya ahırsız şekilde çelik konstrüksiyonlu konut yapımlarına başlanıldığına değinen Çalık, bu yapıların ısı ve ses yalıtımlı olduğunu da kaydetti.

Çalık ve beraberindekiler, daha sonra Pelitli ve Erenli Mahallesini ziyaret etti.

Ziyaretlerde Çalık'a AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Özlem Pelitoğlu, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci eşlik etti.