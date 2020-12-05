AK Parti Milletvekili Çalık depremzedelerle buluştu - Son Dakika

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 24 Ocak depreminde evleri ve iş yerleri ağır hasar gören Saray Apartmanı sakinleriyle bir araya geldi.

Battalgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, 24 Ocak depremi sonrası ağır hasar gören Fuzuli Caddesi'ndeki 25 mesken ve 24 iş yerinin bulunduğu Saray Apartmanı sakinleriyle buluştu.

Toplam 49 bağımsız bölümün bulunduğu Saray Apartmanı sakinlerinin yaşadıkları sorununun çözüme kavuştuğunu belirten Çalık, vatandaşların hak sahipliği konusunda başvuruda bulunmamasından kaynaklı sürecin sekteye uğradığını belirterek, şunları kaydetti:

"AFAD Başkanımız ve İçişleri Bakanlığımız hak sahipliği çalışmalarını tamamladı. Şimdi itiraz süreçlerimiz var. Yerinde yapılması içinde eski proje Battalgazi Belediyemiz tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderildi. Son olarak dün yaptığımız görüşmeler neticesinde Saray Apartmanı'nın yerinde yapılması için hak sahibi olan depremzede vatandaşlarımıza Cumhurbaşkanımızın açıkladığı fiyatlar üzerinden, hak sahibi olmayan vatandaşlarımız için de en az onlara yakın fiyatlarla hem evlerini hem de iş yerlerini vermek için çalışmalarımızı başlatmış vaziyetteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bir tek vatandaşımızın dahi mağdur edilmemesi için üstümüze düşeni sonuna kadar yapacağız ve takip edeceğiz. Bütün mahalle ve apartman sakinlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Battalgazi Belediyesi olarak yükümlülüklerini yerine getirdiklerini kaydeden Battalgazi Belediye Başkanı Güder ise yaklaşık 20 gün önce muhtarın dilekçeyle belediyeye başvurması üzerine Fuzuli Caddesi'ndeki Saray Apartmanı ile alakalı istişarelerde bulunduklarını, yıkılan apartmanların yerine yapılabilecek olanların yerinde yapılması noktasında gerekli yükümlülükleri yerine getirdiklerini aktardı.

Güder, kısa sürede apartmanın yerinde, eskisine uygun bir şekilde yapılacağını ifade etti.