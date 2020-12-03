AK Parti Milletvekili Çalık'tan esnafa ziyaret - Son Dakika

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya'da esnafı ziyaret ederek, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve Malatya'nın da etkilendiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından esnafa verilen destekleri anlattı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, merkez Battalgazi ilçesine bağlı İzzetiye Mahallesi'nde esnafla buluştu.

Esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Çalık, 24 Ocak'ta depremden etkilenen Malatya'daki vatandaşlar için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bugüne kadar 45 milyon lira ödenek gönderdiğini hatırlattı.

Bu ödenekle ilk etapta 5 bin 74 haneye acil nakdi yardım yapıldığını, devletin tüm imkanlarının depremzedeler için seferber edildiğini kaydeden Çalık, depremden etkilenen esnafa Halkbank aracılığıyla faizsiz 50 bin liraya kadar 5 yıl vadeli bir finansman imkanı sağlandığını belirterek "Esnafımız bu imkandan bugüne kadar toplamda 331 milyon lira tutarında faydalandı." açıklamasında bulundu.

Milletvekili Çalık, Malatya esnafına bu yıl için Halkbank tarafından verilen diğer destek tutarının da 80 milyon liraya ulaştığını belirterek, ülke genelinde ekonomik istikrar kalkanı kapsamında çıkarılan esnaf destek paketi ile Halkbank tarafından şimdiye kadar 747 bin 801 esnaf ve sanatkara, toplam 18 milyar 526 milyon lira kredi kullandırıldığını ifade etti. Pandemiyle mücadele kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan desteğin 500 milyar lirayı aştığı aktaran Çalık, bu dönemde kamu bankaları aracılığıyla sağlanan temel ihtiyaç desteğinin devreye alındığını ve 8 milyondan fazla kişiye 47,5 milyar lira kredi sağlandığını ifade etti.

Öznur Çalık, 24 Ocak depremi sonrasında Malatya'da 345 işletmeye KOSGEB desteği, 2 bin 700 işletmeye ise KOBİ destek kredisi verildiğini ve toplamının 260 milyon lirayı aştığını kaydetti.