Son Dakika Haberleri: AK Parti Milletvekili Çalık'tan Yeni Malatyaspor'a ziyaret
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AK Parti Milletvekili Çalık'tan Yeni Malatyaspor'a ziyaret

6 saat önce

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Süper Lig'de 24 Kasım Pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacak BtcTurk Yeni Malatyaspor takımını ziyaret etti.

AK Parti Milletvekili Çalık'tan Yeni Malatyaspor'a ziyaret, System.String[]

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Süper Lig'de 24 Kasım Pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacak BtcTurk Yeni Malatyaspor takımını ziyaret etti.

Battalgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Çalık ile Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde Yeni Malatyasporlu futbolcular ve teknik heyetle bir araya geldi.

Antrenmanı bir süre takip eden Çalık ve Güder, takımın teknik direktörü Sergen Yalçın ve futbolculara başarı dileklerini iletti.

Teknik direktör Sergen Yalçın'a Yeni Malatyaspor için verdiği mücadeleden dolayı teşekkür eden Çalık, "Geçmiş dönemde bu takıma emek veren, katkı sağlayan bütün hocalarımıza ve futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Süper Lig'e çıkan bir Anadolu takımının en üst sıralarda yer alması, şampiyonluğa ulaşabilecek bir performansı sergilemesi bizlere çok gurur veriyor." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Başkanımız da yönetimimiz de sağ olsun takım kurulurken çok destek vermişler. Önümüzde henüz uzun bir süreç var. Başarı elde edip daha iyi yerlere gelmek istiyoruz. Umarım hep birlikte bu süreci daha iyi bir şekilde geçirip bir aile olarak daha çok başarılar elde ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Malatyaspor, Milletvekili, AK Parti, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 07:02 Kaynak: AA
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