AK Parti Milletvekili Can, Vatandaşlarla Buluştu

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, halk gününde vatandaşlarla bir araya geldi.

Can, partisinin il başkanlığında düzenlediği toplantıda, Türkiye'nin 2002'den bu yana badire ve cenderelerden geçtiğini belirterek, bazı iç ve dış çevrelerin ülkenin gelişiminden rahatsız olduğunu söyledi.





Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan riyasetinde emin adımlarla yürüdüğünü ifade eden Can, şöyle konuştu:



"Türkiye önemli bir süreçten geçiyor. Memleketimiz üzerinde oynanan oyunları tek tek bozuyoruz. Ekonomimiz her geçen gün daha iyiye gidiyor. Askeri ücreti 2 bin liranın üzerine çıkarttık. Tüm askeri ücretle çalışan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Makine Kimya Endüstri Kurumu (MKEK) Türkiye'nin bir marka fabrikasıdır. Savunma sanayimizin göz bebeğidir. Kırıkkale'nin de istihdam anlamında çok önemli bir kapısıdır. MKEK'i negatif bir anlamda gündemde tutmak bir algı operasyonudur. Bahşili ilçesindeki tekstil firmasındaki sorun ise bilgi kirliliğinden çıkmaktadır. Buradaki firma belediyenin ihalesini kazanmıştır. Şimdi ihalenin süresi bitti yeni bir firma ihaleyi kazanmıştır. Bizim siyasiler olarak yapacağımız işçilerimizin ekmek kapılarını devam ettirmektir. Bu iş yeri de işçi kapasitesini artırarak devam edecektir. Kırıkkale ile ilgili seçim öncesinde verdiğimiz sözlerimizin arkasındayız. İktidar olarak ekonomik sıkıntılar çektik. Allah'a şükür atlatıyoruz. Bu durum da projelerimize yansıdı. Ancak biz verdiğimiz sözlerin arkasındayız devlet olarak yatırımlarımız artarak devam edecek."



Kırıkkale Belediye Başkanı ve başkan adayı Mehmet Saygılı ise seçim çalışmalarının devam ettiğini, tüm vatandaşların tek tek kapısını çaldıklarını söyledi.



Toplantıya, AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen'in yanı sıra ilçe belediye başkanları da katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

