AK Parti Milletvekili Canbey'den Edremit'e 250 kişilik öğrenci yurdu müjdesi

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Edremit'te bir dizi ziyaretlerde bulundu ardından basın toplantısı düzenledi. Edremit Öğretmen Evinde düzenlenen toplantıya Edremit Kaymakam Ali Sırmalı, Balıkesir Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Müdürü Raif Sakin, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Murat Tuna da katıldı. Edremit için önemli yatırımların bulunduğunu kaydeden Canbey, Edremit'e 250 kişilik yurt yapımı için çalıştıklarını ve bunun için önemli bir adım atılıp Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca yatırım planına alındığını müjdeledi.

Canbey, "Edremit Meslek Yüksek Okulu bölgesinde bulunan alan Hazineden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne tahsis edilmiş ve tüm kurumlar bu konuda olumlu görüş bildirmiştir. Bundan sonraki süreç ise plan tadilatı yapılması gerekmektedir. Mevcut alana göre hızla projesi tamamlanacak ve inşallah temel atımını gerçekleştireceğiz" dedi. Canbey, yurt konusundaki destekleri için İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce 'ye teşekkür etti.

TARIMA DAYALI İHTİSAS SERA SÜS BİTKİLERİ

Edremit'te alternatif tarımsal üretimi geliştirmek, bölgeye yeni yatırım alanları kazandırmak, bölgede yeni istihdam sahaları oluşturmak ve Türkiye 'nin dünya süs bitkileri ve çiçekçilik pazarındaki yerini güçlendirmek amacıyla Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Sera (süs bitkileri) Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) kurulması için çalışma yürüttüklerini de belirten Milletvekili Canbey, yer tahsisinin yapıldığını ve OSB'nin tüzel kişilik kazandığını ifade etti. Canbey, "Milli Emlaktan satın alma süreci tamamlandı. 1500 kişiye istihdam sağlayacak OSB'nin 2021 yılında üretime başlanması planlanmaktadır" dedi.

HASTANE 400 YATAKLI OLACAK

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, sağlık alanındaki yatırımlar arasında yer alan Edremit Devlet Hastanesi için de Bakanlık ile koordineli olarak çalıştıklarını ve 225 olarak planlanan yatak kapasitesini 400'e çıkarttıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bölgenin ihtiyacı olan bu hastanenin turizm potansiyeli, nüfus artışı ve çevre ilçeler ile Çanakkale 'ye de olan yakınlığı düşünülerek yatak kapasitesinin artırılması için yaptığımız girişimler sonuç vermiş ve şu an 400 yataklı olarak yapılması için çalışmalar sürmektedir. Bu kapsamda hastaneni zemin etüt çalışmaları yapılmış olup, ilçemize kazandırılması için çalışmalarımız devam etmektedir."

Canbey ayrıca Edremit Ticaret Odası ile Edremit Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünü de ziyaret ederek, yurt alanında da incelemelerde bulundu.

- Balıkesir