AK Parti Milletvekili Cemil Yaman, Batman'da partililerle buluştu - Son Dakika

AK Parti Batman İl Koordinatörü olarak görevlendirilen Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Batman'a geldi.

AK Parti Batman İl Başkanlığında partililer buluşan Yaman, merkez ilçe kongresi öncesi görüş alışverişinde bulundu.

Yaman yaptığı konuşmada, AK Parti'nin bir dava hareketi olduğunu, makam ve mevkilerin ise gelip geçici olduğunu söyledi.

Türkiye'nin salgın sürecinde çeşitli ülkelere tıbbi malzeme desteğinde bulunduğunu anımsatan Yaman,"Pandemi sürecinde büyük ülkeler maske savaşları verirken bu kahraman milletin çocukları bir çok ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulundu. Sağlık sistemimizin gücünü tüm dünya gördü. Biz sadece sağlık alanında değil her açıdan Türkiye'yi büyüttük." dedi.

Yaman, şunları kaydetti:

"Benim ülkemde bizlerin verdiği vergilerle başörtülü bacılarımız okutulmuyordu. Benim ülkemde 14 yaşına kadar çocukların Kur'an öğrenmesi ve Kürtçe konuşmak yasaktı. Geçmişte bu ülke yasaklarla idare ediliyordu. Biz bunların hepsini kaldırdık mı? Kaldırdık. Bütün bu özgürlüklerin önünü AK Parti açtı. Özgürlüklerin önünü gücünü halktan alan Recep Tayyip Erdoğan açtı."