AK Parti Milletvekili Çilez, Merzifon'da mesleki eğitim kurslarını gezdi

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) hizmet binasında açılan kursları ziyaret etti.

"Tek Ebeveynli Ailelerde Çocuk ve Kadının Güçlendirilmesi ile Kadın İstihdamının Artırılması Projesi" kapsamında açılan tekstil, kablo gruplama ve plastik enjeksiyon kurslarında incelemelerde bulunan Çilez, daha sonra hem teorik hem de uygulamalı eğitim gören kursiyerlerle bir araya geldi.

Çilez, incelemelerinin ardından AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemle vurguladığı, "yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve büyüme" odaklı çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiklerini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle Merzifon Sosyal Hizmet Merkezi tarafından çocuklarının bakımını yapan kadınların ekonomik özgürlüğünün sağlanması amacıyla başlatılan projenin üretim ve istihdama katkı sağlayacağına işaret eden Çilez, şunları kaydetti:

"AK Parti iktidarları döneminde her alanda ciddi çalışmalara, yatırımlara imza attık. Biz doğu, batı, kuzey, güney, her yer üretsin istiyorduk. Allah'a şükürler olsun, bu konuda da emin adımlarla ilerliyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza bu projeyi sunduk ve değer buldu. İş arayanlarla işverenlerimizin buluştuğu projenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kursiyerlerimiz kazanç elde ederek meslek öğrenirken, mezun olduklarında da iş problemi yaşayamayacak. İşverenlerimizin de nitelikli eleman ihtiyaçları karşılanmış olacak. Bu çalışmaların yapılmasına katkı sunan, destek veren, vizyon çizen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a ve tüm yetkililere teşekkür ediyorum."

Anadolu'nun ortasından geçen, Ankara ve İstanbul yolunun kesiştiği noktada bulunan lojistik ve ulaşım açısından avantajlı konumda yer alan Merzifon'da istihdam odaklı çalışmalar yapıldığını vurgulayan Çilez, kadınların kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için hayata geçirilen projeyi geliştirmeye yönelik çalışmalar da yaptıklarını ifade etti.

Çilez'e incelemelerinde Merzifon Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Erdem Yüksel ve AK Parti Merzifon İlçe Başkanı Yasin Kuzucu eşlik etti.