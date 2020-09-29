AK Parti Milletvekili Demirbağ, Velipalas'ta muhtarları dinledi - Son Dakika

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ Elazığ'ın Baskil ilçesinin Velipalas bölgesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Demirbağ, AK Parti Baskil İlçe Teşkilat Başkanı Hüsni Kalkan, Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, İl Meclis Başkanı İbrahim Şerbet ve kurum müdürleri ile Baskil'e bağlı Velipalas bölgesinde muhtarlarla görüştü.

Toplantı ile ilgili açıklama yapan Demirbağ, sorunların çözümü için istişarede bulunduklarını belirterek, "Sorunların çözümü için birtakım girişimlerde bulunduk. İnşallah bölgemizin taleplerini tek tek çözeceğiz." dedi.