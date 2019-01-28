AK Parti Milletvekili Dinç, Irak Sınırında

AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, Derecik ilçesine bağlı Irak sınırındaki Yeşilova bölgesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, Derecik ilçesine bağlı Irak sınırındaki Yeşilova bölgesinde vatandaşlarla bir araya geldi.



Milletvekili Husret Dinç, Yeşilova bölgesinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Burada açıklamalarda bulunan Dinç, Yeşilova'nın Kuzey Irak'ın sıfır noktasında olması nedeniyle çok büyük bir önem arz ettiğini belirterek, "Bölgedeki stratejik konumu itibariyle geçmişte çok büyük sıkıntılar yaşamıştır. Yıllardan beridir terör olaylarından dolayı birçok tarım arazisi elverişli olmasına rağmen maalesef değerlendirilemedi. Önümüzdeki süreçlerde hayvancılık ve tarımın gelişmesi için, Hakkari bölgesinin kalkınması için devletimiz tarafından önem arz eden birçok proje devreye alınacaktır. Huzur ortamı oluşmasıyla birlikte bölgedeki tarım ve hayvancılık da gözle görülür ilerlemeler oldu. İnşallah eski canlılık bir daha tesis edilerek vatandaşlarımız mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamlarını devam edecektir. Bu anlamda devletimiz her türlü desteğini vatandaşımıza sunmaya hazırdır" dedi.



Bölgedeki kanat önderleriyle de bir araya gelen Milletvekili Dinç, önünüzdeki yerel seçimler için fikir alışverişinde bulundu. - HAKKARİ

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