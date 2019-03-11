AK Parti Milletvekili Dinç'ten Durankaya'ya Ziyaret

AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, Durankaya beldesini ziyaret etti.

AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, Durankaya beldesini ziyaret etti.



Beraberindeki partililerle beldeye giden Dinç, burada vatandaşlarla bir araya geldi, sohbet etti.



Dinç, yaptığı konuşmada, vatandaşlardan destek isteyerek, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi'nde beldede AK Parti belde belediye başkan adayı İsmail Demirci'nin kazanmasını temenni ettiklerini söyledi.



Ardından belde belediyesini ziyaret eden Dinç, burada belediye yetkilileri ile görüştü.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş'tan Tehdit: İllet İttifakının Sokaklarda Gezme Şansı Olmayacak

Kenan Sofuoğlu, Aracını Otobüs Durağına Park Edip Başına 3 Kişi Bıraktı

TRT Yine Çok Tartışılacak! İşte Partilere Ayırdıkları Yayın Süresi

Son Dakika! Türkiye'den ABD'nin S-400 Tehditlerine Cevap: Birilerinin Kaprisini Bekleyecek Değiliz