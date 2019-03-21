AK Parti Milletvekili Dinç'ten Yüksekova'ya Ziyaret

AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, seçim çalışmaları kapsamında Yüksekova ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, seçim çalışmaları kapsamında Yüksekova ilçesini ziyaret etti.



AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür ve partilileriyle ilçeye giden Dinç, seçim irtibat bürosunu ziyaret etti.



Dinç, burada bir araya geldiği partililerle sohbet etti.



İl Başkanı Gür, yaptığı konuşmada, 31 Mart'taki seçimlerin önemli olduğunu söyledi.



Seçim bürolarını ziyaret ettiklerini anlatan Gür, "Bütün seçim bürolarımızda heyecan ve coşku var. İnşallah bu görüntü 31 Mart'ta sandıklara yansıyacak ve AK Parti'ye ve millete karşı cephe alan ve birleşenlere en güzel cevap verilecektir." dedi.

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