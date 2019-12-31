AK Parti Milletvekili Durmuşoğlu, CGC'yi ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Milletvekili Durmuşoğlu, CGC'yi ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Milletvekili Durmuşoğlu, CGC'yi ziyaret etti

6 saat önce

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Cebelibereket Gazeteciler Cemiyetini (CGC) ziyaret etti.

AK Parti Milletvekili Durmuşoğlu, CGC'yi ziyaret etti, System.String[]

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Cebelibereket Gazeteciler Cemiyetini (CGC) ziyaret etti.


Durmuşoğlu, CGC Başkanı Ali Cihangir'i ziyaretinde kentte yaşanan sorun ve sıkıntıların diyalog içerisinde çalışılması halinde çözüme kavuşabileceğini söyledi.

Yerel basının desteklenmesini önemsediğini ifade eden Durmuşoğlu, "Yerel basınımızın her zaman yanındayız. Basınımızın yaptığı uyarıları dikkate alıyoruz ve önemsiyoruz." dedi.


Kentteki yatırımlar hakkında bilgi veren Durmuşoğlu, yeni devlet hastanesi inşaat çalışmalarına başlanıldığını, buranın çevre illerden hasta kabul eden donanımda olacağını kaydetti.


CGC Başkanı Cihangir de yerel basının sıkıntı yaşadığını belirtti.

Ziyarette, AK Parti İl Başkanı Hamza Tor, Merkez İlçe Başkanı Hanifi Zaimoğlu, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Ali Gizlice de yer aldı.

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Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:04 Kaynak: AA
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