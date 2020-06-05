AK Parti Milletvekili Durmuşoğlu'dan koronavirüs mücadelesiyle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, koronavirüs salgının ülke ekonomisine etkilerini azaltmak için devletin tüm imkanlarını seferber ederek işçinin, işverenin, esnafın yanında yer aldığını belirtti.

Durmuşoğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yürütmüş olduğu koronavirüs mücadelesinin tüm dünyaya örnek olduğunu kaydetti.

Salgınının ülke ekonomisine etkilerini azaltmak için işsizlik başta olmak üzere her türlü olumsuzluğun önüne geçmek, iş gücü piyasasını ayakta tutmak için "Ekonomik İstikrar Kalkanı" devreye alındığını ifade eden Durmuşoğlu, şunları belirtti:

"Bu kapsamda, 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli 25 bin lira limitli İşletme Finansman Desteği hiçbir ayrım olmaksızın tüm esnafımızın istifadesine sunuldu. Beyanname ve vergi ödeme süreleri uzatıldı. Tüm sektör ve firmalar için hazine destekli KGF kefaletiyle 'İş'e Devam Kredi Desteği' başlatıldı. Firmalara maliyet ve istihdam desteği sağlamak için 'Kısa Çalışma Desteği' uygulandı. KOBİ'lere sunulan 'Devlet Destekli Alacak Sigortası'ndan yararlanma kapsamı genişletildi. Aylık 5 bin liranın altında geliri olan tüm vatandaşlarımız için 6 ay ödemesiz 36 ay vadeyle 10 bin TL'ye kadar Temel İhtiyaç Desteği devreye alındı. Devletimiz tüm imkanlarını seferber ederek işçimizin, işverenimizin, esnafımızın yanında yer aldı. Çalışanlarımız korundu, firmalarımız, dar gelirli vatandaşlarımız desteklendi."

Durmuşoğlu, Türkiye'nin 2020 yılının ilk çeyreğinde milli gelirinde yıllık bazda yüzde 4,5 artışla Avrupa Birliği, OECD ve G20 ülkeleri arasında en fazla büyüme kaydederek tarihi bir başarıya imza attığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkeyi sanayide, teknolojide, ticarette, tarımda, enerjide, ulaşımda, sağlıkta, eğitimde, sporda, savunma sanayinde ve hayatın her alanında parlayan bir yıldız yapmaya kararlı olduklarını aktaran Durmuşoğlu, milletin desteğiyle büyüyüp, güçlenerek yollarına emin adımlarla devam edeceklerini kaydetti.