AK Parti Milletvekili Durmuşoğlu'nun kayınvalidesi hayatını kaybetti - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, bir süre önce korona virüse yakalanan AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu'nun kayınvalidesi Medine Köksalan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Fatih Karagümrük Trabzonspor'dan Gaston Campi'yi transfer etti

Erdoğan ile gazeteciler arasında güldüren diyalog: Gün boyunca 3 binden fazla adım atmışım, siz çok söylediniz