AK Parti Milletvekili Durmuşoğlu'nun kayınvalidesi hayatını kaybetti - Son Dakika

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu'nun kayınvalidesi Medine Köksalan, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, bir süre önce korona virüse yakalanan AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu'nun kayınvalidesi Medine Köksalan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Medine Köksalan'ın cenazesi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Narlıkışla köyünde Covid-19 tedbirleri kapsamında defnedildi. - OSMANİYE
Kaynak: İHA
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