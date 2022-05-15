AK Parti Milletvekili Erdoğan, Dünya Çiftçiler Gününü kutladı - Son Dakika
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AK Parti Milletvekili Erdoğan, Dünya Çiftçiler Gününü kutladı

15.05.2022 09:29
AK Parti Milletvekili Erdoğan, Dünya Çiftçiler Gününü kutladı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, tarlada çalışan çiftçileri ziyaret ederek, Dünya Çiftçiler Gününü kutladı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, tarlada çalışan çiftçileri ziyaret ederek, Dünya Çiftçiler Gününü kutladı.

Milletvekili Erdoğan, Araban ilçesinde Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun tarafından organize edilen, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününde sarımsak tarlasında çalışan çiftçileri Belediye Başkanı Hasan Doğru ile ziyaret etti.

Tüm çiftçilerin gününü kutlayan Erdoğan, "Çiftçilerimizin bu gününü kutluyorum, hepsinin emeğine sağlık ellerine sağlık hepsine teşekkür ediyoruz." dedi.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru da tüm katılımcılara teşekkür ederek, "Çiftçiler Günü vesilesiyle toplandık, burada çiftçilerimizin vermiş olukları emekleri kendi gözlerimizle burada gözlemledik, büyük bir emek var büyük bir gayret var onların alın teri gerçekten saygıya değer bu anlamda da ben bugün burada 14 Mayıs Çiftçiler Günü vesilesiyle tüm çiftçilerimizin çiftçiler günü kutluyorum." dedi.

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Altun ise tüm çiftçilerin gününü kutlayarak, "Katılım sağlayan tüm misafirlerimizle birlikte çiftçilerimizle biraraya gelerek Arabanlı çiftçilerimizin gününü kutladık, bu güzel günümüzde beraber olduk. Tüm çiftçilerimizin ve tarım işçilerimizin dünya çiftçiler gününü kutluyor, tüm misafirlerimize bu anlamlı günde bizi ve çiftçilerimizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum." dedi.

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Mehmet Erdoğan, Milletvekili, Gaziantep, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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