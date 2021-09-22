AK Parti Milletvekili Etyemez, Hadim ilçesinde birtakım ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Hadim ilçesinde ziyaret ve temaslarda bulundu.

Yapılan yazılı açıklamada, Etyemez'in AK Parti Hadim İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ettiği, İlçe Başkanı Ahmet Özbahar ve ilçe yönetimiyle teşkilat çalışmalarını değerlendirdiği belirtildi.

Daha sonra Etyemez'in, Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu ile belediye çalışmaları ve yeni projeler üzerine görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

Hadim Kaymakamı Mehmet Ali İmrak'a da görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Etyemez'in, beraberindeki heyetle Gezlevi ve Dedemli mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldiği paylaşıldı.

Ayrıca açıklamada Etyemez'in, ilçedeki gençlerle buluşmasında küresel iklim değişikliğiyle mücadele, suyun tasarruflu kullanımı, çevre bilinci başta olmak üzere birçok konuda değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

AK Parti olarak ilk ve önemli işlerinin her daim hakkın ve adaletin tarafında olan, vatanına ve milletine sevdalı, Türkiye'nin geleceğine yön verecek nesiller yetiştirmek olduğunu vurgulayan Etyemez, şu değerlendirmeleri yaptı:

"CHP'nin yalan terörü, Türkiye'nin ve gençlerin geleceğine kastetmektedir. Gençlerin ilgisi AK Parti'den azalıyormuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. AK Parti, bu algı operasyonlarına boyun eğmeyecek kadar büyük bir partidir. Yapılan bütün anketlerde AK Parti açık ara birinci partidir. CHP, siyaset değil yalan üretmektedir. Çözüm değil, sorun üretmektedir. CHP'nin var olanı yok etmek üzerine kurduğu muhalefet anlayışıyla tam bir hezimete dümen kırdığını en iyi gençlerimiz görüyor. Gençlerimiz CHP'nin yalan üzerine kurulu siyasetine asla prim vermeyecektir. Gençlerimiz, ülkemizin ve milletimizin geleceğinin kararmasına müsaade etmeyecektir."

AK Parti hükümetleri olarak gençlerin ihtiyaçlarına öncelik verdiklerini ifade eden Etyemez, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin daha güzel yarınlarda ve daha iyi bir Türkiye'de yaşamaları için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Gençlerimizin eğitimine önem veriyoruz. Bunun için 2002'de 76'dan aldığımız üniversite sayısını 207'ye, 190 olan yurt sayısını 769'a yükselttik. Yükseköğrenim yurt yatak kapasitemizi 182 binden 720 bine taşıdık. Beslenme yardımını aylık 9 liradan 570 liraya çıkardık. Kredi, burs verilen öğrenci sayısını 451 bin 550'den yaklaşık 1 milyon 450 bine yükselttik. Yükseköğrenim burs ve kredi tutarını lisans öğrencileri için 45 liradan 600 liraya, yüksek lisans öğrencileri için aylık 90 liradan bin 300 liraya, doktora öğrencileri için ise aylık 135 liradan bin 950 liraya çıkardık. Türkiye genelinde 9 olan gençlik merkezi sayısını 374'e ulaştırdık. Spor tesisi sayısını bin 575'ten aldık, 3 bin 915'e çıkardık. Bürokrasiden siyasete, karar alma mekanizmalarında gençlerimizin önünü açtık. Milletvekili seçilme yaşını önce 30'dan 25'e indirdik, daha sonra 18'e düşürdük."