AK Parti Milletvekili Fakıbaba'dan Haliliye Belediyesi'ne ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Milletvekili Fakıbaba'dan Haliliye Belediyesi'ne ziyaret - Son Dakika

AK Parti Milletvekili Fakıbaba'dan Haliliye Belediyesi'ne ziyaret

6 saat önce

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ı ziyaret etti.

AK Parti Milletvekili Fakıbaba'dan Haliliye Belediyesi'ne ziyaret, System.String[]

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fakıbaba, Haliliye Belediye Başkanı Canpolat'ı makamında ziyaret ederek, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Canpolat, "Haliliye'de belediye ile ilgili yaptığımız hizmetleri ve projelerimiz kendilerine arz ettik. Hep beraber istişare ettik. Kendilerinin tecrübelerinden faydalandık. Ben sayın milletvekilimize ve heyetine çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte uyum içinde belediye başkanları, milletvekilleri ve en önemlisi vatandaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışacağız." dedi.

Milletvekili Fakıbaba ise, yaptıkları çalışmalardan dolayı Canpolat ve ekibine teşekkür ederek, "Faydalı bir görüşme oldu. 9 aylık faaliyetleri ile ilgili özet bir bilgilendirmede bulundular. 9 ay içerisinde hem sayın başkanın Haliliye ilçesine ne kadar hakim olduklarını gördüm. Tabi Urfalı olarak bu beni çok mutlu etti. İnanıyorum bu başlatacakları projelerle Haliliye'nin çehresi değişecektir. Ben bırakalı 6 yıl olmuş. 6 yıldan sonra daha temiz bir Urfa görmekten mutluluk duyuyorum. Bu bayrağı biz devrettik. Bizden alan arkadaşlarımız inşallah daha yüksek yerlere bu bayrağı dikeceklerdir. Kendilerini yürekten kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Biz hep beraber milletvekili, belediye başkanları, teşkilat olarak hep beraberiz. İnşallah 2020 yılında daha farklı bir Urfa için hep beraber çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:34 Kaynak: AA
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