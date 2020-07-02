AK Parti Milletvekili Fatma Aksal, Bakan Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Milletvekili Fatma Aksal, Bakan Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret etti

AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret etti.

AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret etti.

Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Milli Savunma Üniversitesi sınavı sonuçları açıklandı


Bakan Karaismailoğlu'nun makamında gerçekleşen ziyarette Aksal, Edirne'de devam eden otoyol, hızlı tren gibi ulaştırma ve altyapı çalışmalarına ilişkin bilgi alışverişinde bulundu.


Aksal, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı Edirne'de ulaştırma yatırım ve imkanlarının sadece şehir için değil, Türkiye ve Avrupa için de hayati değer taşıdığına vurgu yaparak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının kentte devam eden projelerinin önemini dile getirdi.

Müezzinoğlu Köprüsü, Keşan- Enez karayolu, Edirne- Kırklareli Yol Ayrımı- Havza yolu gibi otoyol projeleri ile tarihi Uzunköprü'nün restorasyonu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi gibi altyapı ve yatırım projelerinin Edirne ve Türkiye için önemini aktaran Aksal, Bakan Karaismailoğlu'na hizmetleri için teşekkür etti.


Türkiye'nin Avrupa Birliğine bağlanmasını sembolize eden Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Demiryolu Hattı Projesi'nin kıtaları, kültürleri, medeniyetleri birbirine kavuşturacak bir proje olduğuna vurgu yapan Aksal, bu projenin sadece Edirne'ye değil, bölgeye ve Türkiye'ye katma değer sağlayacağını, ekonomik, sosyal, kültürel gelişmeye büyük katkı vereceğini kaydetti.

Adil Karaismailoğlu, Milletvekili, Fatma Aksal, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Milletvekili Fatma Aksal, Bakan Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

Son Dakika

17:57 Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi 17:42 Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı 17:27 Inter, Real Madrid'li Achraf Hakimi'yi resmen kadrosuna kattı 17:08 Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı 17:03 Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu 16:57 Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi 16:48 Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürülerek karantinaya alındı 16:40 Teröristlerin gizlediği bomba yapımında kullanılan 3 ton gübreyi jandarma buldu 16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti 16:00 Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1,35 milyar dolar azaldı 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 15:49 ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor 14:41 Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı 14:27 Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
13:56
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
13:25
Koronavirüse rağmen minibüsler balık istifi doluyor
12:31
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
12:20
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
10:33
Elektrik teline çarpan karga 10 dönümlük buğday tarlasını yaktı
10:24
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Galatasaray, Ryan Donk ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
09:15
Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
23:08
Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu
23:04
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
22:37
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 18:21:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Milletvekili Fatma Aksal, Bakan Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]