Son Dakika Haberleri: AK Parti Milletvekili Gülaçar'dan "Gazeteciler günü ve basın bayramı" mesajı
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AK Parti Milletvekili Gülaçar'dan "Gazeteciler günü ve basın bayramı" mesajı

5 dakika önce

AK Parti Van Milletvekili ve MKYK Üyesi Osman Nuri Gülaçar, "24 Temmuz Gazeteciler Günü ve Basın Bayramı" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti Milletvekili Gülaçar'dan
AK Parti Van Milletvekili ve MKYK Üyesi Osman Nuri Gülaçar, "24 Temmuz Gazeteciler Günü ve Basın Bayramı" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti 27.Dönem Van Milletvekili, AK Parti MKYK Üyesi, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Sözcüsü. Türkiye-İran Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Osman Gülaçar mesajında, "Halkın haklının gür sesi olmak bir gazetecinin öz ödevidir. Bu minvalde görev ve sorumluluğunu yerine getiren emektar gazetecilerimizin bayramını tebrik ediyorum" dedi. - VAN
Gazeteciler Günü, Milletvekili, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:28 Kaynak: İHA
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