AK Parti Milletvekili Gülaçar'dan "Gazeteciler günü ve basın bayramı" mesajı
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AK Parti Van Milletvekili ve MKYK Üyesi Osman Nuri Gülaçar, "24 Temmuz Gazeteciler Günü ve Basın Bayramı" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
AK Parti Van Milletvekili ve MKYK Üyesi Osman Nuri Gülaçar, "24 Temmuz Gazeteciler Günü ve Basın Bayramı" dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:28 Kaynak: İHA
AK Parti 27.Dönem Van Milletvekili, AK Parti MKYK Üyesi, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Sözcüsü. Türkiye-İran Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Osman Gülaçar mesajında, "Halkın haklının gür sesi olmak bir gazetecinin öz ödevidir. Bu minvalde görev ve sorumluluğunu yerine getiren emektar gazetecilerimizin bayramını tebrik ediyorum" dedi. - VAN
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