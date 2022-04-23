AK Parti Milletvekili Günay, çocuklarla 23 Nisan'ı kutladı - Son Dakika
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AK Parti Milletvekili Günay, çocuklarla 23 Nisan'ı kutladı

23.04.2022 17:08
AK Parti Milletvekili Günay, çocuklarla 23 Nisan'ı kutladı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, çocuklarla buluşup, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, çocuklarla buluşup, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti İl Başkanlığı ile koordineli olarak İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Yılmaz Şahin'in organize ettiği programlar kapsamında Milletvekili Günay, ihtiyaç sahibi aileler ve çocuklarıyla iftar sofrasında buluştu.

Çocukların bayramını kutlayan ve onlara hediyeler veren Günay, şunları kaydetti:

"Ramazan ayı yardımlaşma, paylaşma gibi duyguların toplum üzerinde daha da zirve yaptığı, milletimizi bir arada tutan kardeşlik bağlarımızı perçinleyen müstesna günler. Bu vesileyle 23 Nisan mutluluğunu da çocuklarımızla yaşadık. Çocuklarımız en değerli hazinelerimiz, yarınlarımız, güvencelerimiz. Tüm çabamız ülkemiz ve onlar için. Sizlere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdim. Şimdiden siz değerli kardeşlerimizin Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramı'nı kutluyor, sağlıklı günlerde tekrar bir araya gelme temennisinde bulunuyorum."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Milletvekili Günay, çocuklarla 23 Nisan'ı kutladı - Son Dakika


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