AK Parti Milletvekili Günay'dan "14 Mart Tıp Bayramı" mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Milletvekili Günay'dan '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı - Son Dakika

AK Parti Milletvekili Günay'dan "14 Mart Tıp Bayramı" mesajı

6 saat önce

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Milletvekili Günay'dan

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Günay, mesajında, Türk toplumunun üzerimize düşen görevleri yaparsak ve gerekli tedbirleri alırsa salgını minimum etkiyle atlatacağına inandığını kaydetti.

Vatandaşların paniğe kapılmaması önerisinde bulunan Günay, şunları bildirdi:

"Geleneklerimiz ve alışkanlıklarımız sayesinde hijyene önem veren bir toplumuz. Hepimizin sakin olması ancak önerilen tedbirleri harfiyen uygulaması gerekiyor. Sağlık Bakanlığımızın açıklamalarını takip edelim ve bireysel önlemlerimizi alalım. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile Sağlık Bakanlığımız koronavirüse salgınına karşı ulusal düzeyde gerekli önlemleri almış, toplumu şeffaf bir şekilde bilgilendirmiştir. Bu virüs dünyayı sararken, ölümler yaşanırken ülkemizde hayatlarını ortaya koyarak, gece gündüz fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza, Sağlık Bakanlığı ekibine, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın şahsında teşekkür ediyorum. Onların 14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Günay, ocak ayında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne pandemik salgınlarla mücadele konusunda bir önerge verdiğini ve kabul edildiğini anımsattı.

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Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:58 Kaynak: AA
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