AK Parti Milletvekili Günay'dan 5 Aralık Kadın Hakları Günü mesajı - Son Dakika

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, 5 Aralık Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Günay, mesajında, 86 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk tarafından verilen hakkı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle ileriye taşıdıklarını bildirdi.

İlk defa diğer dezavantajlı kesimlerle birlikte kadınlara pozitif ayrımcılık uygulanması konusu 2010 yılında yapılan değişiklikle Anayasa'ya girdiğini anımsatan Günay, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Kadının yer almadığı siyaset, kadınları dışlayan bir yönetim anlayışı sadece kadınlar için değil bütün toplum için büyük bir eksikliktir. Kadınların omuz vermediği sahip çıkmadığı bir demokrasinin başarıya ulaşması mümkün değildir' sözleri toplumsal bir sözleşme olarak kabul edilmiştir. İlk andan itibaren insanlığın yarısı erkek, yarısı kadındır. Bunlardan hangisini çıkartırsanız çıkartın, geriye insanlıktan eser kalmaz. Annelerimize, kız kardeşlerimize, eşlerimize, kız evlatlarımıza, tüm kadınlarımıza göstereceğimiz saygı, muhabbet aslında tüm insanlık adınadır. Türkiye'de kadınların siyasi haklarını elde etmeleri birçok batılı ülkeden önce gerçekleşmiştir.

Türk kadının yeterli düzeyde temsil edilmiyor olması durumu daha çok toplumumuzun yanlı bakışından ileri gelmektedir. Bizler 86 yıl önce almış olduğumuz bu hak çerçevesinde ilk günkü kararlılık ve azimle, bilim ve ilim temelli olarak gelecek nesillerimizdeki kadınlarımıza örnek olacağız. Demokratik yaşamın vazgeçilmez unsurlarından biri olan siyasi partiler ve siyasi parti üyelerinin ve yine demokratik yaşamın temelinde yer alan yerel yönetimler bağlarımızı güçlü tutarak kadın temsiliyetini üst noktalara taşıyacağız."