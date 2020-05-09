AK Parti Milletvekili Günay'dan Anneler Günü mesajı - Son Dakika

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Günay, mesajında, dünyanın karşı karşıya kaldığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde yine özel bir günün hiç alışık olmadık şekilde kutlanacağını kaydetti.

Tüm insanlığın başının Kovid-19 salgınıyla dertte olduğunu anımsatan Günay, şunları bildirdi:

"Şimdi 'anne' desek de sesimizi duyuramıyoruz, annelerimize gidemiyoruz, ne sağ olanı ne de rahmetli olanı ziyaret edemiyoruz. Ancak biliyoruz ki anne ve yavruları arasındaki sevginin gücü dünyadaki hiçbir sevgiden kuvvetli değildir. Bir başarı elde ettiğimizde veya sevindiğimizde ilk aradığımız, sevincimizi paylaştığımız kişi kimdir? Anne. Göremesek hatta bazılarımız konuşamasa bile annenin yeri farklıdır. İçimizde yaşayan bir duygudur, her sevincimizde veya kederimizde içten içe paylaştığımız özel bir duygudur. Yüreğimizde özel bir yeri vardır, annelerimizin. Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır ile hayatımıza yön veren ve bizleri bugünlere hazırlayan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü öncelikle kutluyor, ebediyete uğurladığımız annelerimizi ise rahmetle yad ediyorum."