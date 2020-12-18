AK Parti Milletvekili Günay'dan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Şenel'e ziyaret - Son Dakika

AK Parti Milletvekili Günay'dan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Şenel'e ziyaret
18.12.2020 11:47
AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevine atanan İbrahim Şenel'i ziyaret etti.
AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevine atanan İbrahim Şenel'i ziyaret etti.
Günay'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamada Milletvekili Emine Nur Günay'ın, Şenel'e kentte devam eden yatırımlar hakkında bilgi verdiği kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Günay, "Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevine atanan İbrahim Şenel'e şehrimizde devam eden yatırımlar hakkında bilgi verdim. 2021 yatırım planında değerlendirilmesi gereken acil yatırımları aktardım. Desteği için teşekkür ediyor, yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
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