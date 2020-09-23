AK Parti Milletvekili Günay'dan Sarıcakaya'daki kadın üreticilere ziyaret - Son Dakika

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Sarıcakaya ve Mahalleleri Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni (SAR-KOOP) ziyaret etti.

Günay'ın iletişil ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Günay ziyaretinde SAR-KOOP tarafından üretilen ürünleri inceleyerek bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Günay, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı olarak gündem konularından birinin kırsalda kadınların güçlenmesi, emeklerinin görünür olması ve karşılığını alabilmeleri olduğunu vurguladı.

Başarılı yerel örnekleri görmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Günay, şöyle devam etti:

"Bu nedenle yeni faaliyete geçmiş SAR-KOOP'u ziyaret etmekten çok mutlu oldum. Her adımlarında desteğim yanlarında olacak. Kooperatifçilik, birlik beraberlik demek, kadın emeğinin görünen yüzü demek. Kırsalda özellikle kadınlarımızın güçlerini birleştirerek, emeklerinden ticari fayda etmeleri çok değerli. Kadın kooperatifleri kırsal kalkınmanın temel taşı olacak. Kooperatif kurarken bir altyapı olmalı. Sarıcakaya'da bu altyapı var ve kadınlarımız bölgede üretimi olan ürünleri belli standartlar çerçevesinde kurallara uygun üretiyorlar ve bizlere sunuyorlar. Tabi ki SAR-KOOP'ta beni mutlu eden bir diğer unsur bu yapının kadınlarımızın yönetilmesi ve işletilmesi. Çünkü kadınlarımız ekonomiye ne kadar katılırsa, üretime ne kadar katkı sağlarsa, önce ilçelerimiz sonra ilimiz ve nihayetinde ülkemiz o kadar hızlı gelişecek."