AK Parti Milletvekili Günay, İnönü ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, İnönü ilçesine ziyaret gerçekleştirdi.

Günay'ın iletişimi ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Günay İlçe Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ile İnönü Kaymakamı Sena Kurt'u ziyaret ederek, ilçeyle ilgili konuları görüştü.

Daha sonra Günay, İnönü Belediye Başkanlığı, AK Parti İlçe Teşkilatı ve Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ile esnafı ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Günay, belediyenin ihtiyacı olan kepçe ve konteyner desteği için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.

Yaptığı ziyaretlerde herkesin temennisinin bir an önce Kovid-19 salgınının sona ermesi olduğunu ifade eden Günay, şunları kaydetti:

"Ziyaretler sırasında halkımızın devletimizin yanlarında olduğunun bilincinde olduklarını gördük. Bizler de bu destekten güç alıyor ve sorumluluğumuzun daha arttığını biliyoruz. Çiftçilerimizin sorunlarını dinledik ve taleplerini aldık. Bazı konularda çalışmalar devam ediyor, bu konularda bilgi verdim. Bana iletilen diğer konuları da Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye ileteceğim."