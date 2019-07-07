AK Parti Milletvekili Günay, Kiraz Festivali'ne katıldı

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Burhan Kuzu, "Dava arkadaşlarım" deyip Gül, Davutoğlu ve Babacan'a çağrı yaptı

AK Parti'de yönetim ve kabine değişikliği için geri sayımın başladığı iddia edildi

Temel Karamollaoğlu: Biz her iddiamızdan vazgeçeriz, yeter ki problemleri çözün