AK Parti Milletvekili Güneş'ten yeni yıl mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Milletvekili Güneş'ten yeni yıl mesajı - Son Dakika

AK Parti Milletvekili Güneş'ten yeni yıl mesajı

6 saat önce

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Milletvekili Güneş'ten yeni yıl mesajı, System.String[]

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.


Güneş yeni yıl mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Değerli hemşehrilerim, acısıyla tatlısıyla bir seneyi daha geride bırakıyoruz. 2019 yılında Ülkemizde ve Karabük'ümüzde önemli hizmetlere imza attık ve atmaya gayret gösterdik. Yıl boyunca tüm hemşehrilerimizle hem seçim bölgesinde hem de TBMM çatısı altında bir arada olmaya çalıştık. 2020 yılında da hedefimiz, ülkemiz ve milletimiz için güzel hizmetlerin devamını sizlerin dua ve desteğiyle sağlamaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, 2020 yılının birliğimizin ve beraberliğimizin arttığı bir yıl olmasını temenni ederken, yeni yılın başta İslam Alemine, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyor, sizi ve ailenizi en kalbi duygularımla selamlıyorum." - KARABÜK

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Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:43 Kaynak: İHA
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