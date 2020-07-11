AK Parti Milletvekili Gürel'den "Baro" açıklaması - Son Dakika

AK Parti Milletvekili Gürel'den "Baro" açıklaması

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Barolar ile ilgili açıklamalarda bulunarak avukatlık kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik ve düzenlemeler yapılacağını söyledi.

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Barolar ile ilgili açıklamalarda bulunarak avukatlık kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik ve düzenlemeler yapılacağını söyledi.

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AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Barolar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gürel açıklamasında,

Avukatlar, adaletin tesisinde kamu hizmeti yapan serbest meslek erbaplarıdır. Baro ise, avukatların mesleki ihtiyaçlarını karşılayıp faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleki disiplin ve ahlakını korumak amacıyla ve kanunla kurulan kamu tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşudur. Ne var ki, temelde mesleki dayanışmayı, işbirliğini, mesleki disiplin ve ahlakını korumayı ve geliştirmeyi hedefleyen barolara kayıtlı avukat sayısı; aynı baroya kayıtlı avukatların iletişim kurmasını, dayanışmasını, stajer avukatların gerekli eğitimleri almasını ciddi anlamda aksatacak boyutlara ulaşmıştır. Bundan kaynaklı sorunların çözülmesi bizim için önemlidir. Bu minvalde, 222 sıra sayılı ve genelinin avukat milletvekillerinin imzasıyla, avukatlık kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapıyoruz. Düzenlemeler, kurumsal yapı ve meslekte karşılanan bazı sorunların çözüm bulmasına dair hususları içermektedir. Her baro başkanlığı birliğe en az 4 delege gönderecek ilaveten levhaya kayıtlı her 5 bin üye için bir delege gönderebilecek ve böylece baroların birlik genel kurulunda temsili daha etkin olacaktır. Düzenlememiz hayırlı olsun. Ayrıca bugün 10 Temmuz. Tüm hukukçularımızın dünya hukuk gününü kutluyorum" dedi.

)İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 08:57 Kaynak: İHA

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