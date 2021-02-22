AK Parti Milletvekili İsmail Tamer'den Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne Ziyaret

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti. Kayseri Milletvekili Sayın Op. Dr. İsmail Tamer, İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, İl Müdürlüğü çalışmaları hakkında ve Kayseri için yapılması planlanan projeler hakkında Milletvekilimiz Sayın Op. Dr. İsmail Tamer'e bilgi verdi. - KAYSERİ

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