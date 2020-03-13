AK Parti Milletvekili İsmail Tamer: "Kayseri'de koronavirüs vakamız yok" - Son Dakika
Son Dakika Sağlık AK Parti Milletvekili İsmail Tamer: 'Kayseri'de koronavirüs vakamız yok' - Son Dakika

AK Parti Milletvekili İsmail Tamer: "Kayseri'de koronavirüs vakamız yok"

26 dakika önce

Kayseri'de yeni nesil koronavirüs (Kovid-19) hastası bulunmadığı bildirildi.

AK Parti Milletvekili İsmail Tamer:

Kayseri'de yeni nesil koronavirüs (Kovid-19) hastası bulunmadığı bildirildi.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Geriatri Merkezinde düzenlenen basın toplantısında, koronavirüsle mücadele konusunda Türkiye'nin üzerinde düşen görevi yerine getirdiğini söyledi.

Sınır güvenliği ve hava yollarında gerekli önlemlerin alınarak önemli bir çalışma yapıldığına dikkati çeken Tamer, Türkiye'nin dünyaya koronavirüsle mücadele konusunda örnek olduğunu ifade etti.

Kayseri de yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Tamer, şunları kaydetti:

"Kayseri'de koronavirüs vakamız yok. Kayseri'de aldığımız tedbirler önemliydi. İlk günden dışarıdan gelen hastaları kontrollü bir şekilde evine gönderdik. İlk vaka Kayseri'de olduğu yönünde medyada yer alan görseller vardı. Biz de Kayseri'de bir hastanın olmadığını Türkiye'ye duyurmaya çalıştık açıklamalarımızla. Altını çizerek yine söylüyorum bizde koronavirüslü bir hasta yok. Şu an Kayseri'de 7/24 hizmetteyiz. Bizim referans hastanemiz Kayseri Şehir Hastanesi. 778 yatağımız hazır. Tüm sağlık çalışanlarının izinleri iptal edildi. Herkes hummalı bir şekilde çalışmaya hazır hale getirildi."

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ise "Umreden gelen kişiler hastaneye kaldırıldı, daha sonra evlerine gönderildi. Komşuları ziyarete gidince tekrar hastaneye gözlem için getirdik." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:50 Kaynak: AA
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