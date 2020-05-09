AK Parti Milletvekili Karacan'dan Anneler Günü mesajı - Son Dakika

AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karacan, mesajında, annelerin dünyanın en kutsal ve meşakkatli görevlerinden birini üstlenmiş, merhametin, şefkatin ve koşulsuz sevginin timsali olduğunu kaydetti.

Annelerin aile hayatının birleştirici unsuru olduğunu vurgulayan Karacan, şunları bildirdi:

"Anneler, bizi millet yapan değerlerin yaşatılmasında, kültürümüzün, geleneklerimizin devam ettirilmesinde en büyük paya sahiptir. Biz farklı bir milletiz, düşerken bile 'anne' deriz. Aslında biz ona 'ana' deriz. Türk toplumunun yapısında en müstesna mevkisinde bulunan, koruyucu meleklerimiz annelerimize ömrümüz boyunca emeklerine layık olduğumuzu gösterip, bizden beklentilerini fazlasıyla vererek onları gururlandırmalıyız. Bu düşüncelerle sadece bu günde değil yılın her gününde hatırlamamız gereken, üzerimizde ödenmez hakları bulunan, yürekleri tükenmez bir sevgiyle çarpan tüm annelerimizin ve yüreği annelik hisleriyle dolu olan tüm kadınlarımızın Anneler Günü'nü kutlar, sağlıklı ve huzurlu günler dilerim."