AK Parti Milletvekili Kartal'dan, 24 Temmuz Basın Bayramı' mesajı

Ak Parti Van Milletvekili İrfan Kartal '24 Temmuz Basın Bayramı' dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Ak Parti Van Milletvekili İrfan Kartal '24 Temmuz Basın Bayramı' dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.



Milletvekili Kartal yayımlamış olduğu mesajda; "Demokrasiye, millet iradesine ve ülkemizin kardeşliğine sahip çıkan ilkeli ve tarafsız haber yapmaya gayret gösteren kıymetli basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim" açıklamasında bulundu. - VAN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Binali Yıldırım "Erdoğan kabinede revizyon yapacak mı?" sorusunu yanıtladı

Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! İzdiham yaşandı

Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)

ABD basını yazdı: Başkan Trump, Beyaz Saray'da Türkiye için bir senatörle kavga etti