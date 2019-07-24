Son Dakika Haberleri: AK Parti Milletvekili Kartal'dan, 24 Temmuz Basın Bayramı' mesajı
Son Dakika Güncel Haber

AK Parti Milletvekili Kartal'dan, 24 Temmuz Basın Bayramı' mesajı

3 dakika önce

Ak Parti Van Milletvekili İrfan Kartal '24 Temmuz Basın Bayramı' dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

AK Parti Milletvekili Kartal'dan, 24 Temmuz Basın Bayramı' mesajı, System.String[]
Ak Parti Van Milletvekili İrfan Kartal '24 Temmuz Basın Bayramı' dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Milletvekili Kartal yayımlamış olduğu mesajda; "Demokrasiye, millet iradesine ve ülkemizin kardeşliğine sahip çıkan ilkeli ve tarafsız haber yapmaya gayret gösteren kıymetli basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim" açıklamasında bulundu. - VAN
Milletvekili, Kartal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım "Erdoğan kabinede revizyon yapacak mı?" sorusunu yanıtladı Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! İzdiham yaşandı Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) ABD basını yazdı: Başkan Trump, Beyaz Saray'da Türkiye için bir senatörle kavga etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 12:53:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Milletvekili Kartal'dan, 24 Temmuz Basın Bayramı' mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]