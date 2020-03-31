AK Parti Milletvekili Kartal'dan pancar üreticilerine müjde - Son Dakika

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AK Parti Milletvekili Kartal'dan pancar üreticilerine müjde
6 saat önce
VAN (İHA) – AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, pancar üreticilerinin birinci avans ve istihkak bedeli ödenmesinin gerekçeli kararının onaylandığını söyledi.
VAN (İHA) – AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, pancar üreticilerinin birinci avans ve istihkak bedeli ödenmesinin gerekçeli kararının onaylandığını söyledi.
Açıklamalarda bulunan Van Milletvekili İrfan Kartal, Vanlı üreticilere müjde verdi. Kartal, "Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Mücahit Alkan Bey ile görüşmemize istinaden üreticimize birinci avans ve istihkak bedeli ödenmesi hususunda gerekçeli karar onaylanmış olup, Van'ımız üreticilerine hayırlı ve bereketli olmasını dilerim" dedi.
Çok yakın zamanda üreticilere ödemelerinin yapılacağını ifade eden Kartal, Van halkı için büyük bir özveriyle çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi. - VAN
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 08:39 Kaynak: İHA
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