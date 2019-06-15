Son Dakika Haberleri: AK Parti Milletvekili Kartal'ın seçim ziyaretleri
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AK Parti Milletvekili Kartal'ın seçim ziyaretleri

3 saat önce

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal'ın İstanbul'daki seçim ziyaretleri devam ediyor.

AK Parti Milletvekili Kartal'ın seçim ziyaretleri, System.String[]
AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal'ın İstanbul'daki seçim ziyaretleri devam ediyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çalışmaları sebebiyle Ankara'da bulunan AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, yeniden İstanbul'a gelerek seçim çalışmalarına hız verdi. İstanbul'da ikamet eden hemşerileri ile buluşan Kartal, 23 Haziran seçimleri öncesinde partisinin adayı Binali Yıldırım'a destek istedi. Ayrıca tüm hemşerilerinin talep, istek, eleştiri ve düşüncelerini dinleyen Kartal, vatandaşların temennilerini yerine getirebilmek için gece gündüz demeden çalışmalarına devam edeceğini söyledi. - VAN
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:36 Kaynak: İHA
Van, Milletvekili, AK Parti, Kartal, Politika
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