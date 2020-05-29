AK Parti Milletvekili Katırcıoğlu'ndan İYİ Partili Türkkan'a arazi sorusu - Son Dakika

AK Parti Milletvekili Katırcıoğlu'ndan İYİ Partili Türkkan'a arazi sorusu

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın fabrikasının orman arazisine, çiftliğinin ise TOKİ'ye ait araziye kurulduğunu iddia ederek, "Türkkan Yağ Anonim Şirketi, 126 bin metrekare orman arazisi üzerinde mi değil mi?" diye sordu.

AK Parti Milletvekili Katırcıoğlu'ndan İYİ Partili Türkkan'a arazi sorusu, System.String[]

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın fabrikasının orman arazisine, çiftliğinin ise TOKİ'ye ait araziye kurulduğunu iddia ederek, "Türkkan Yağ Anonim Şirketi, 126 bin metrekare orman arazisi üzerinde mi değil mi?" diye sordu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenleyen AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan'ın AK Parti milletvekillerine yönelik açıklamalarına cevap verdi. Türkkan'ın AK Parti Kocaeli milletvekilleri hakkında yaptığı açıklamalarının asılsız olduğunu söyleyen Radiye Sezer Katırcıoğlu, Türkkan'a ait çiftlik ve fabrikanın orman arazisi üzerine kurulduğunu iddia etti. Katırcıoğlu, konu ile ilgili kendisine çeşitli belgelerin ulaştığını belirtti.

"Meydanı bu ahlak yoksunu iddiaların sahiplerine bırakmayacağımız net bir şekilde bilinmelidir"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan'ın AK Partili belediye başkanları ve tüm Kocaeli milletvekillerine dönük yalan ve iftira dolu açıklamaları olduğunu ifade eden Katırcıoğlu, "Müddei iddiasını ispatla yükümlüdür. Bay Lütfü Türkkan, iddia ettiklerinin yalan ve iftira olduğunu gayet iyi bir şekilde bilmektedir. Amacı, kendisinin haksız ve hukuksuz işlerini gizlemek ve hedef şaşırtmaktır. Hayal dünyasında yaşayan ve ahlaka sığmayan kurgularını biz AK Parti Kocaeli milletvekillerine yansıtamayacağını hatırlatmak isterim. Şunu da açıkça belirtmek isterim ki ellerindeki karaları başkalarına çalanlar ancak kendi pisliklerini kanıtlamış olurlar. Meydanı bu ahlak yoksunu iddiaların sahiplerine bırakmayacağımız net bir şekilde bilinmelidir. Ayrıca kendisinin kasıtlı yalan iftiralarını içeren beyanları için siyasi süreçleri başlatıyorum. Bundan sonra da bu tarz açıklamaları için tüm hukuki süreçleri başlatacağımı altını çizerek ifade ediyorum" dedi.

"Türkkan Çiftliği TOKİ arazisi üzerinde mi değil mi"

"Millete ve aziz vatana hizmet etmek için yemin etmiş bir milletvekili olarak milletimizin kürsüsünü böyle işlerle meşgul ettiğim için özür diliyorum" diyen Katırcıoğlu, kendisine birkaç gündür birçok bilgi ve belge ulaştığını belirterek, "Bunların içerisinde doğrulattığım iki konuyu milletimizden bir kez daha özür dileyerek kendisine sormak durumundayım. Bunu, inanın benimle beraber hem Kocaeli hem de ülke kamuoyu öğrenmek isteyecek. Biliyorsunuz bu milletvekilinin ve iş insanının Kocaeli Dilovası'nda fabrikaları ve çiftlikleri var. Soruyorum belgelerle birlikte, Bay Lütfü Türkkan. Türkkan Yağ Anonim Şirketi, 126 bin metrekare orman arazisi üzerinde mi değil mi? İkinci sorum, belgemle birlikte Bay Lütfü Türkkan, Türkkan Çiftliği TOKİ arazisi üzerinde mi değil mi" diye konuştu.

"Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyorum"

Katırcıoğlu, Türkkan'dan bu soruları cevaplamasını beklediklerini ifade ederek, ayrıca ilgili kurum ve kuruluşların yetkililerinin bu işin takipçisi olacağını belirtti. Türkkan'a ait fabrika ve çiftliğin devlet arazisine kurulu olduğunu ifade eden Katırcıoğlu, "Özellikle Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Milletvekili, AK Parti, Kocaeli, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 10:26 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Katırcıoğlu'ndan İYİ Partili Türkkan'a arazi sorusu - Son Dakika

Son Dakika

Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi konuşsunlar Fahrettin Altun, yayını terk eden Muharrem İnce'nin Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi: Takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez ABD'de polisin boğarak öldürdüğü George Floyd cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı Bartın'da koronavirüs tedavisi gören hasta kalmadı İçişleri Bakanı Soylu'dan darbe imalarına tepki: Kim yapacak darbeyi? Son Dakika: İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında olduğu 15 ilde hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı başladı George Floyd ve onu öldüren polisin geçmişte iş arkadaşı oldukları ortaya çıktı 30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memuru cinayet ve taksirle adam öldürmeden yargılanacak Cezaevinden izinli çıkan iki mahkum, FETÖ yalanıyla 60 bin liralık vurgun yaptı Kilosu 5 bin lirayı bulunca arıcılar propolis üretimine yöneldi ABD'de polis şiddetine karşı yapılan protestoda eylemcilere ateş açıldı 74 günün ardından ilk Cuma namazı maskelerle ve sosyal mesafeli kılındı İstanbul'da fabrikada patlama: 2 işçi yaşamını yitirdi Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? Bakanlık tüm ayrıntıları paylaştı
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi konuşsunlar Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi konuşsunlar         
01:46
Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu         
00:54
Bartın'da koronavirüs tedavisi gören hasta kalmadı Bartın'da koronavirüs tedavisi gören hasta kalmadı         
00:49
Fahrettin Altun, yayını terk eden Muharrem İnce'nin Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi: Takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez Fahrettin Altun, yayını terk eden Muharrem İnce'nin Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi: Takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez         
00:44
BDDK'dan bankalara kredi kolaylığı! KOBİ'ler, ihracatçılar ve yatırım projeleri desteklenecek BDDK'dan bankalara kredi kolaylığı! KOBİ'ler, ihracatçılar ve yatırım projeleri desteklenecek         
00:35
Geleceğin yıldızı olarak görülen Pellistri, Real Madrid ile Manchester City'nin gündeminde Geleceğin yıldızı olarak görülen Pellistri, Real Madrid ile Manchester City'nin gündeminde         
00:22
Kontrolünü kaybeden otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4 yaralı Kontrolünü kaybeden otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4 yaralı         
00:21
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü George Floyd cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı ABD'de polisin boğarak öldürdüğü George Floyd cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı         
00:20
Twitter, Trump konusunda geri adım attı: Kurallarımıza aykırı bir durum tespit etmedik Twitter, Trump konusunda geri adım attı: Kurallarımıza aykırı bir durum tespit etmedik         
00:14
ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
00:14
Borussia Dortmund, Michael Skibbe ile yollarını ayırdı Borussia Dortmund, Michael Skibbe ile yollarını ayırdı         
00:01
Son Dakika: İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında olduğu 15 ilde hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı başladı Son Dakika: İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında olduğu 15 ilde hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı başladı         
23:56
Leverkusen'e 3 puanı getiren Havertz, 21 yaşına basmadan ligde 35 gole ulaşan ilk futbolcu oldu Leverkusen'e 3 puanı getiren Havertz, 21 yaşına basmadan ligde 35 gole ulaşan ilk futbolcu oldu         
23:47
Fransız futbolcu Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'de bana haksızlık yapıldı Fransız futbolcu Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'de bana haksızlık yapıldı         
23:28
İçişleri Bakanı Soylu'dan darbe imalarına tepki: Kim yapacak darbeyi? İçişleri Bakanı Soylu'dan darbe imalarına tepki: Kim yapacak darbeyi?         
23:21
Danimarka'da merakla beklenen dijital taraftar uygulaması başladı Danimarka'da merakla beklenen dijital taraftar uygulaması başladı         
23:10
İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü, fethin canlandırılması ve hava fişek gösterileriyle kutlandı İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü, fethin canlandırılması ve hava fişek gösterileriyle kutlandı         
23:05
İran'dan şaşırtan itiraf: Esed'i iktidarda tutmak için 30 milyar dolar harcadık, paramızı geri ödesin İran'dan şaşırtan itiraf: Esed'i iktidarda tutmak için 30 milyar dolar harcadık, paramızı geri ödesin         
23:01
Barcelona'da Abidal ile yıldızı barışmayan Messi, yönetime rest çekti: Ya o gider ya da ben giderim Barcelona'da Abidal ile yıldızı barışmayan Messi, yönetime rest çekti: Ya o gider ya da ben giderim         
22:36
Yunan basını, Ayasofya'daki Fetih Suresi tilavetini canlı yayınladı Yunan basını, Ayasofya'daki Fetih Suresi tilavetini canlı yayınladı         
22:25
Muharrem İnce, programda Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti Muharrem İnce, programda Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti         
22:24
George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memuru cinayet ve taksirle adam öldürmeden yargılanacak George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memuru cinayet ve taksirle adam öldürmeden yargılanacak         
22:17
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç: Transferle ilgili kararı Fenerbahçe verecek Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç: Transferle ilgili kararı Fenerbahçe verecek         
22:10
Turizmcilere müjde! Rus turistler Türkiye'de tatil planlıyor Turizmcilere müjde! Rus turistler Türkiye'de tatil planlıyor         
22:05
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz         
21:55
Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin 567. yılında Ayasofya'da Fetih Suresi okundu Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin 567. yılında Ayasofya'da Fetih Suresi okundu         
21:35
Barcelona hücum bölgesine yaptığı transferlere son 5 yılda 482 milyon euro harcadı Barcelona hücum bölgesine yaptığı transferlere son 5 yılda 482 milyon euro harcadı         
21:31
Kamu çalışanlarıyla ilgili idari izinleri yeniden düzenleyen genelge yayınlandı Kamu çalışanlarıyla ilgili idari izinleri yeniden düzenleyen genelge yayınlandı         
21:03
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslendi: Bedenini iyi idare eden evini ve ülkesini de iyi idare eder Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslendi: Bedenini iyi idare eden evini ve ülkesini de iyi idare eder         
21:01
Son Dakika: George Floyd'un ensesine bastırarak ölümüne neden olan polis memuru tutuklandı Son Dakika: George Floyd'un ensesine bastırarak ölümüne neden olan polis memuru tutuklandı         
20:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2020 04:37:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Milletvekili Katırcıoğlu'ndan İYİ Partili Türkkan'a arazi sorusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]