AK Parti Milletvekili Katırcıoğlu'ndan İYİ Partili Türkkan'a arazi sorusu - Son Dakika

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın fabrikasının orman arazisine, çiftliğinin ise TOKİ'ye ait araziye kurulduğunu iddia ederek, "Türkkan Yağ Anonim Şirketi, 126 bin metrekare orman arazisi üzerinde mi değil mi?" diye sordu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenleyen AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan'ın AK Parti milletvekillerine yönelik açıklamalarına cevap verdi. Türkkan'ın AK Parti Kocaeli milletvekilleri hakkında yaptığı açıklamalarının asılsız olduğunu söyleyen Radiye Sezer Katırcıoğlu, Türkkan'a ait çiftlik ve fabrikanın orman arazisi üzerine kurulduğunu iddia etti. Katırcıoğlu, konu ile ilgili kendisine çeşitli belgelerin ulaştığını belirtti.

"Meydanı bu ahlak yoksunu iddiaların sahiplerine bırakmayacağımız net bir şekilde bilinmelidir"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan'ın AK Partili belediye başkanları ve tüm Kocaeli milletvekillerine dönük yalan ve iftira dolu açıklamaları olduğunu ifade eden Katırcıoğlu, "Müddei iddiasını ispatla yükümlüdür. Bay Lütfü Türkkan, iddia ettiklerinin yalan ve iftira olduğunu gayet iyi bir şekilde bilmektedir. Amacı, kendisinin haksız ve hukuksuz işlerini gizlemek ve hedef şaşırtmaktır. Hayal dünyasında yaşayan ve ahlaka sığmayan kurgularını biz AK Parti Kocaeli milletvekillerine yansıtamayacağını hatırlatmak isterim. Şunu da açıkça belirtmek isterim ki ellerindeki karaları başkalarına çalanlar ancak kendi pisliklerini kanıtlamış olurlar. Meydanı bu ahlak yoksunu iddiaların sahiplerine bırakmayacağımız net bir şekilde bilinmelidir. Ayrıca kendisinin kasıtlı yalan iftiralarını içeren beyanları için siyasi süreçleri başlatıyorum. Bundan sonra da bu tarz açıklamaları için tüm hukuki süreçleri başlatacağımı altını çizerek ifade ediyorum" dedi.

"Türkkan Çiftliği TOKİ arazisi üzerinde mi değil mi"

"Millete ve aziz vatana hizmet etmek için yemin etmiş bir milletvekili olarak milletimizin kürsüsünü böyle işlerle meşgul ettiğim için özür diliyorum" diyen Katırcıoğlu, kendisine birkaç gündür birçok bilgi ve belge ulaştığını belirterek, "Bunların içerisinde doğrulattığım iki konuyu milletimizden bir kez daha özür dileyerek kendisine sormak durumundayım. Bunu, inanın benimle beraber hem Kocaeli hem de ülke kamuoyu öğrenmek isteyecek. Biliyorsunuz bu milletvekilinin ve iş insanının Kocaeli Dilovası'nda fabrikaları ve çiftlikleri var. Soruyorum belgelerle birlikte, Bay Lütfü Türkkan. Türkkan Yağ Anonim Şirketi, 126 bin metrekare orman arazisi üzerinde mi değil mi? İkinci sorum, belgemle birlikte Bay Lütfü Türkkan, Türkkan Çiftliği TOKİ arazisi üzerinde mi değil mi" diye konuştu.

"Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyorum"

Katırcıoğlu, Türkkan'dan bu soruları cevaplamasını beklediklerini ifade ederek, ayrıca ilgili kurum ve kuruluşların yetkililerinin bu işin takipçisi olacağını belirtti. Türkkan'a ait fabrika ve çiftliğin devlet arazisine kurulu olduğunu ifade eden Katırcıoğlu, "Özellikle Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ