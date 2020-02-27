AK Parti Milletvekili Kaya'dan Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu'na "üniversite" tepkisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Milletvekili Kaya'dan Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu'na 'üniversite' tepkisi - Son Dakika

AK Parti Milletvekili Kaya'dan Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu'na "üniversite" tepkisi

6 saat önce

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Demokrasi Üniversitesinin kampüsü için Karabağlar'da belirlenen alana karşı çıkan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'na tepki gösterdi.

AK Parti Milletvekili Kaya'dan Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu'na

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Demokrasi Üniversitesinin kampüsü için Karabağlar'da belirlenen alana karşı çıkan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'na tepki gösterdi.

Kaya, yaptığı açıklamada, Karabağlar Belediyesi tarafından, üniversitenin kampüsü için belirlenen alanın planlarına dava açıldığını belirtti.

Açılan davada mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Sayın Selvitopu bir kentin kaderiyle oynadı. Karabağlar'ın üniversite kenti olmasının önüne set çekti, ilçe insanının hayallerini kararttı. Üniversitesiyle, spor tesisleriyle, sosyal donatı alanlarıyla Karabağlar'ı marka kent haline getirmek istiyoruz. Karabağlar'a bir gelecek vizyonu çizmeyi hedefliyoruz. Siz ise Karabağlar'ı varoş görüyor, ilçenin büyük yatırımları almaması için engellemelerde bulunuyorsunuz."

Milletvekili Kaya, Karabağlar'ın kalkınması ve gelişmesi için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:10 Kaynak: AA
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