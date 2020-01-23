AK Parti Milletvekili Kaya, vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Milletvekili Kaya, vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti Milletvekili Kaya, vatandaşlarla bir araya geldi

6 saat önce

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, "Halk Buluşması" kapsamında, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

AK Parti Milletvekili Kaya, vatandaşlarla bir araya geldi, System.String[]

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, "Halk Buluşması" kapsamında, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Kaya, AK Parti İl Başkanlığı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlarla buluşmanın onların sorunlarına çözüm üretmenin önemli olduğunu ifade eden Kaya, "Meclis çalışmalarımızdan fırsat buldukça kentimizde ziyaretler gerçekleştiriyor, halkımızla buluşuyoruz. Sorun ve taleplerden anında çözüm üretebileceklerimizi ilgili yerlerle görüşerek çözmeye çalışıyoruz. Notlarımızı da alarak takibini yapıyoruz." diye konuştu.

Milletvekili, Osmaniye, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinden Çin'e seyahat edecek vatandaşlara uyarı Açıklaması
TBMM Başkanı Şentop, Davutoğlu'nun, "Kendi dokunulmazlığımı kaldırdım" sözlerine yanıt verdi 23 farklı ülke vatandaşının konuşmasını taklit eden garsonu milyonlar izledi Ölümcül virüs Singapur'a da sıçradı!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 18:05:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Milletvekili Kaya, vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]