AK Parti Milletvekili Kaya, vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, "Halk Buluşması" kapsamında, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Kaya, AK Parti İl Başkanlığı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlarla buluşmanın onların sorunlarına çözüm üretmenin önemli olduğunu ifade eden Kaya, "Meclis çalışmalarımızdan fırsat buldukça kentimizde ziyaretler gerçekleştiriyor, halkımızla buluşuyoruz. Sorun ve taleplerden anında çözüm üretebileceklerimizi ilgili yerlerle görüşerek çözmeye çalışıyoruz. Notlarımızı da alarak takibini yapıyoruz." diye konuştu.