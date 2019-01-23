Son Dakika Haberleri: AK Parti Milletvekili Kendirli, Eğitim Yatırımlarını İnceledi

AK Parti Milletvekili Kendirli, Eğitim Yatırımlarını İnceledi

41 dakika önce

KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti Kırşehir milletvekili Mustafa Kendirli, şehir merkezinde devam eden eğitim yatırımlarını inceledi.

AK Parti Milletvekili Kendirli, Eğitim Yatırımlarını İnceledi, System.String[]
KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti Kırşehir milletvekili Mustafa Kendirli, şehir merkezinde devam eden eğitim yatırımlarını inceledi.

Kampüs alanı içerisinde 24 derslik, 200 kişilik kız ve erkek yurdu ile 1 spor salonu bulunan Kırşehir Sosyal Bilimler Lisesini ziyaret ederek Okul Müdürü Sezgin Akgün'den bilgi alan Kendirli, 40 derslikli 30 Ağustos Zafer İlk Öğretim Okulu'na geçerek Okul Müdürü Özgür Kurudal'dan da bölgede yapılan çalışmalar hakkında istişare yaptı.

Yapımları devam eden çalışmalar hakkında Kırşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz ile inşaatların son durumları hakkında istişarede bulunan milletvekili Kendirli, eğitimi en üst seviyeye taşımanın bir görev olduğunu söyledi.

Başarının okul ve aile odaklı geldiğini ifade eden milletvekili Mustafa Kendirli, "Kırşehir, ülkemizin eğitim konusunda en başarılı illerindendir. Bu başarı eğitim camiamızın ve velilerimizin eğitim hayatına verdiği önemin göstergesidir.

İlimizdeki eğitim kalitesini korumak, daha da ileri noktalara taşımak adına çalışmalar yürütülmektedir. Amacımız, öğrencilerimizi sağlıklı ve güvenli ortamlarda, geleceğe en iyi şekilde hazırlamaktır. Eğitim süreci ailede başlar, okul döneminde öğretmenlerle devam eder. Hedefimiz, öğrencilerimize bilgi aktarmanın yanı sıra milli ve manevi değerlerini benimsemiş, bilimi ve insani değerleri üstün tutan bir nesil yetiştirmektir" dedi. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:33 Kaynak: İHA

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