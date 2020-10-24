AK Parti Milletvekili Kılıç, Okumuş'u ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'u ziyaret etti.

Belediye binasında gerçekleşen ziyarette Kılıç ile Okumuş, bir süre görüştü.

İlçedeki çalışmalar hakkında Kılıç'a bilgi veren Okumuş, ziyaretlerinden dolayı Kılıç'a teşekkür etti.

Özverili çalışmalarından dolayı Okumuş'u tebrik eden Kılıç da Okumuş'un Türkoğlu'nun çehresini değiştirdiğini ve yaptığı hizmetlerin saymakla bitmeyeceğini belirterek, "Türkoğlu'na, Kahramanmaraş'a ve bölgeye hitap edecek güzellikte, donanımda, kapasiteli hizmetleri var. İnsanlarımızın rahat etmesi, imkanların gelişmesi için, memleketimizin refah seviyesinin yükselmesi için ne gerekiyorsa el birliği ile yapıyoruz. Yaptığımız işler var, yapacağımız işler var, yapmamız gereken işler var. Türkoğlu halkı buna fazlasıyla layıktır. Bizler de halkımıza layık olmanın çabası içindeyiz." diye konuştu.

Öte yandan Kılıç ve Okumuş, ilçede yapımı devam eden projeleri inceledi.