AK Parti Milletvekili Kırkpınar, Ödemişli patates üreticileriyle buluştu - Son Dakika

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Ödemiş'te patates üreticileriyle bir araya geldi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kırkpınar, Ödemiş'te patates üreticileri ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kırkpınar, AK Parti olarak her zaman çiftçinin, köylünün, üretenin ve milletin yanında olduklarını belirtti.

Ödemiş'in patates üretiminin yanında hayvancılıkta da önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Kırkpınar, şunları kaydetti:

"Biz salgın dönemi ve öncesi de hep üreticilerimizle birlikte olduk. Bugün yine birlikteyiz, onların dertlerini ve sıkıntılarını dinliyoruz. Sorunlarının çözümü için çaba gösteriyoruz. Köylümüz milletin efendisidir. Köylü her zaman üretiyor. İnşallah bundan sonra da üretmeye devam edecek. Bugün, Türkiye'de büyüme rakamları açıklandı. İlk çeyrekte Türkiye yüzde 7 büyümüş oldu. Tarım sektörümüzde de yüzde 7,5 büyüdü. Biz büyümeyi işte buradaki köylü hemşerilerimize, vatandaşlarımıza ve üreticilerimize borçluyuz."

Üreticiler de desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.